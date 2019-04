A9 gedeeltelijk dicht na ongeluk bij Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Door een ongeluk met meerdere voertuigen op de A9 bij Badhoevedorp is de snelweg richting Amstelveen grotendeels afgesloten. Al het verkeer moet over één rijstrook.

Op een still van de snelwegcamera van Rijkswaterstaat is te zien dat een bedrijfsbus en personenauto diagonaal op de verbindingsweg staan. Ernaast ligt een motor. Op de twee rechterrijstroken staat een vrachtwagen, al is nog niet duidelijk welke voertuigen bij de botsing betrokken waren.

Mogelijk heeft de vrachtwagenchauffeur het gevaarte diagonaal op twee rijstroken geparkeerd om hulpdiensten de ruimte te geven en naderend verkeer de doorgang te blokkeren.

De chauffeur van een vuilniswagen deed dat toen vrijdag op de A9 een caravan kantelde. Hij zette zijn truck diagonaal voor de auto en caravan, en voorkwam daarmee een groter ongeluk.

Of er bij het ongeluk van vanochtend gewonden zijn gevallen, is niet bekend. Door het ongeluk staat er tussen Haarlem en knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Dat levert een kwartier vertraging op.