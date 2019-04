Gemeenten hangen vlag halfstok voor Sri Lanka

NOORD-HOLLAND - Meerdere gemeenten in de provincie hebben de vlaggen vandaag halfstok gehangen na de terroristische aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka.

"Wij zijn geschokt door deze daad van haat en terreur bij de aanslagen in Sri Lanka", aldus de Zaanse burgemeester Jan Hamming. "We leven mee met de slachtoffers en nabestaanden."

We stand by Sri Lanka

In totaal kwamen er ongeveer 300 mensen bij de explosies om het leven, waaronder drie Nederlanders. De aanslagen zijn waarschijnlijk gepleegd door de extremistische moslimorganisatie National Thowheeth Jama'ath.

De Amsterdamse burgemeester plaatste een bericht op instagram met de tekst 'We stand by Sri Lanka'. Of er nog op andere manieren in Amsterdam bij de terreuraanslag wordt stilgestaan is nog niet duidelijk. Halsema praat daar vandaag over met verschillende wethouders.