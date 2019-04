Motoragent Tim zat jaar thuis na mishandeling op Koningsdag: "Het ging echt niet meer"

BEVERWIJK - Politieagent Tim hield aan een vechtpartij met een dronken scooterrijder in Beverwijk een zware whiplash en psychische klachten over. De agent is sinds het incident een jaar lang uit de running geweest. Hij vertelt zijn verhaal aan NH Nieuws.

Een 36-jarige dronken Beverwijker rijdt op Koningsdag 2018 in de Baanstraat met zijn scooter tegen twee geparkeerde auto's aan. Tim weet de man aan te houden, maar daarbij verzet de beschonken bestuurder zich hevig en slaat wild om zich heen.

Tim wordt hard aan zijn hoofd en helm getrokken en incasseert ook de nodige trappen en klappen. Met hulp van enkele omstanders lukt het uiteindelijk de man in de boeien te slaan. Een paar dagen later meldt de agent zich voor het eerst bij de huisarts.

Als de nek-, schouder- en rugklachten twee maanden later nog steeds aanwezig zijn, komt de diagnose waar hij bang voor was: "Een whiplash. Ik moest gelijk stoppen met werken, het ging echt niet meer", vertelt Tim tegen NH Nieuws.

Beloftes breken

Daarna volgen hele lange maanden, waarin Tim 'dertien, soms wel zestien uur per dag' op bed ligt. En dat heeft groot effect op zijn gezin, met twee jonge kinderen. "Ik moest beloftes breken. Zo had ik mijn zoon het jaar ervoor beloofd dat ik zou meehelpen met het bouwen van het timmerdorp, maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. Probeer dat een jongen van acht jaar maar uit te leggen."

Een paar maanden later staat Tim weer oog in oog kwam met de dader. Ditmaal in de rechtbank. "Daar kon ik hem vertellen wat de mishandeling met mij en mijn gezin heeft gedaan. En die boodschap kwam binnen. Hij heeft zijn excuses gemaakt en berouw getoond", zegt de politieman. De straf die de Beverwijker kreeg opgelegd: 80 uur taakstraf, verplichte behandeling van zijn alcohol- en drugsverslaving en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Rond deze tijd besluit Tim dat hij niet langer in de noodhulpdienst van de politie wil werken. Ondanks dat het fysiek weer beter met hem gaat, kan hij het zich niet veroorloven om door een mogelijk nieuwe worsteling weer voor lange tijd uit de roulatie te zijn. "Dat kan ik mijzelf, mijn gezin, maar ook mijn collega's niet aandoen. Ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn collega's toe: als zij in de problemen komen door geweld, dan moet ik ze kunnen helpen. Dat gaat nu niet."

Nieuwe functie

Hij heeft inmiddels een nieuwe functie binnen het politiewezen gevonden, waarvoor hij gelukkig nog wel de straat op kan. Maar het echte 'spannende' politiewerk, of zoals Tim het zelf omschrijft: 'Mensen helpen en boeven vangen', zit er voor hem niet meer in.

Podcast

De politie Noord-Holland is begonnen met een podcast waarin agenten hun verhaal kunnen doen. In de eerste aflevering doet motoragent Tim zijn verhaal. "Op deze manier hopen we verhalen van agenten dichter bij de burgers te krijgen", vertelt podcastpresentator Roderick de Veen.