Man gewond na val van spoorviaduct in Amsterdam

AMSTERDAM - Een man is rond 22.00 uur gewond geraakt nadat hij van het spoorviaduct over de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost viel.

Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is met hoofd- en beenletsel per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, de ambulance werd daarbij begeleid door de politie.

De politie heeft een deel van de straat afgezet om onderzoek te doen. Het lijkt volgens een politiewoordvoerder te gaan om een ongeluk.