Verkeersruzie in Wormer loopt uit de hand: man dreigt met mes

WORMER - Een 36-jarige man dreigde met een mes bij een verkeersruzie op de Zandweg in Wormer. De man uit dezelfde plaats is aangehouden.

De ruzie ontstond rond 17.45 uur. "Deze ruzie escaleerde zodanig dat een van de partijen de andere partij met een mes heeft bedreigd", meldt de politie. Wat hiervoor de aanleiding was, is niet bekend.

De politie is een onderzoek gestart en is in verband daarmee dringend op zoek naar getuigen. Mensen met tips wordt verzocht cotnact op te nemen via 0900-8844.