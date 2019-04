Bootje met acht opvarenden zinkt bij Amsterdamse Oosterdok

AMSTERDAM - Een bootje met acht opvarenden is vanmiddag gezonken bij het Oosterdok in Amsterdam. Een aantal van hen kwam in het water terecht.

Schippers en een politieboot schoten te hulp. Alle opvarenden konden al snel naar de kant worden gebracht. Ook werd er een duikwagen van de brandweer ingezet. Toen de duikers er waren, was iedereen al veilig.

"Aan de kant hebben we nog een poging gedaan om de boot te redden door hem leeg te pompen, maar dat is niet gelukt", zegt een brandweerman tegen AT5. "Dus het is afscheid nemen van het bootje."

Waternet gaat het wrak weghalen.