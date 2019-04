Strandgangers genieten van zonovergoten dag op warmste Tweede Paasdag ooit gemeten

ZANDVOORT - De strandbedjes zijn allemaal weer gevuld. Strandgangers genoten op Tweede Paasdag in Zandvoort massaal van hun vrije dag in de zon.

"Voor mij is het iedere dag Pasen. Als het mooi weer is, dan denk ik: het lijkt wel Pasen", zegt een van de strandgangers tegen NH Nieuws.

Het was met 24,8 graden in De Bilt officieel de warmste Tweede Paasdag in Nederland sinds het begin van de metingen in 1901. "Ik denk dat het hier warmer is dan op Sicilië", zegt een toerist.

Lees ook: Zomerse stranddrukte op strand Egmond aan Zee

Als de temperatuur vandaag nog iets oploopt is volgens Weeronline mogelijk ook sprake van de eerste officiële zomerse dag van het jaar. Een man staat met zijn kinderen op het strand geen paaseieren, maar krabbetjes te verzamelen: "Het is de beste Paasdag die ik heb gehad in de afgelopen tien jaar."

Druk, ook op de weg

Dat het druk is op het strand was ook te merken op de N201. De ANWB meldde dat automobilisten geduld moeten hebben als ze van of naar Zandvoort moeten rijden.