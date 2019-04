Vrouw overleden bij ongeluk in Bloemendaal aan Zee: weg vrijgegeven

BLOEMENDAAL AAN ZEE - De bestuurder van een snorfiets die vanmiddag met een automobilist in botsing kwam op de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee, is overleden. Dat meldt de politie. De Zeeweg/N200 was enige tijd gesloten, maar is inmiddels vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde rond 14.50 uur op de kruising van de Parnassiaweg met de Zeeweg/N200. Het slachtoffer is een vrouw. Waar zij vandaan komt, is niet bekendgemaakt.

Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. De automobilist is meegenomen naar het politiebureau.

'Ga niet naar Bloemendaal'

De politie verzocht automobilisten kort na het ongeval de N200 te mijden. De Zeeweg is een belangrijke route naar het strand van Bloemendaal en Zandvoort.

Het ongeluk veroorzaakte flinke drukte op de weg. Inmiddels kan het verkeer weer doorrijden.