Van traditionele feesten tot dansen in de RAI: wat gaan we doen met Koningsdag?

NOORD-HOLLAND - Koningsdag komt eraan en de aankondigingen van festiviteiten vliegen je om de oren. Misschien moet je nog kaartjes kopen voor een groot feest, misschien wil je juist de rust opzoeken of een echt traditioneel Koningsdag vieren. Het is hoe dan ook een moeilijke keuze; waar ga je Koningsdag precies vieren? NH Nieuws zette de belangrijkste feesten voor je op een rij.

Wil je Koningsdag vieren in Amsterdam? Kijk naast de grote feesten als Kingsland en Loveland van Oranje ook eens naar een kleinschalige, gezellige viering in bijvoorbeeld Studio/K. In dit culturele centrum vind je een vrijmarkt, maar ook muziek en hapjes.

In 't Gooi wordt in het Dudokpark naast Koningsdag ook nog eens gevierd dat de radio honderd jaar bestaat. Hier zijn dus naast de gebruikelijke festiviteiten ook nog de hele dag radioworkshops.

Bereikbaarheid

Ben je van plan om naar een grotere stad te trekken met Koningsdag en misschien wel een drankje te drinken? Pak dan waar mogelijk de trein in plaats van de auto. De NS rijdt met een speciale dienstregeling waardoor vooral de hoofdstad erg goed te bereiken is. Daarnaast zullen veel parkeergelegenheden in grote steden wegvallen.

Als je in Haarlemmermeer wil vieren ben je het beste af in Hoofddorp. Daar wordt op het parkeerterrein bij het Raadshuisplein een evenement georganiseerd met live muziek.

In Haarlem wordt op K-Day Kenaupark een kleinere versie van Koningsdag georganiseerd. In het park kan je terecht voor een vrijmarkt, live muziek, drankjes en foodtrucks.

In de regio Zaanstreek-Waterland worden op verschillende plekken kleine traditionele feesten georganiseerd. Zo kan je bijvoorbeeld op Marken, het eiland, een ingetogen Koningsdag vieren met verschillende concerten, traditionele spellen en een bar.

De regio IJmond gaat los in Heemskerk. Daar wordt het centrum compleet afgesloten voor het verkeer zodat het één grote vrijmarkt kan worden. Daarnaast zijn er verschillende evenementen bij cafés en restaurants.

Zit je in regio Alkmaar en heb je zin in een flink feestje? Op het parkeerterrein bij het AZ-stadion organiseert SLAM! een groot Koningsdagfeest. Kaarten koop je van tevoren en als je er wil komen doe je dat het beste met de trein en de speciale pendelbussen vanaf Alkmaar Centraal.

In West-Friesland gaat het los in Hoorn. Daar kan je zowel aan de Roode Steen als op het Kerkplein terecht voor live muziek om Koningsdag swingend te vieren.

En dan als laatste de Noordkop. Kijk daar voor een gezellige Koningsdag eens naar Texel. Er zijn verschillende vrijmarkten en spellen voor kinderen, en in de Wezentuin in Den Burg kan je terecht voor live muziek onder het genot van een drankje.

Wil je toch zelf nog even verder zoeken naar de beste bezigheden op Koningsdag? Op de kaart hieronder vind je een overzicht.