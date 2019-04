Jong AZ speelt gelijk tegen kampioen FC Twente: zoon Ruud Gullit maakt debuut

ENSCHEDE - Jong AZ heeft zich kranig verweerd tegen FC Twente, de nieuwe kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Het bleef 0-0 in de Grolsch Veste, maar door de nederlaag van Sparta Rotterdam tegen Jong PSV konden de Tukkers de promotie naar de eredivisie vieren.

FC Twente startte de wedstrijd in de wetenschap dat het kampioen zou worden als er werd gewonnen van Jong AZ. Toch leek dat besef de thuisploeg niet aan te sporen tot grootse daden. Het tempo was laag in de volle en warme Grolsch Veste. Tijjani Reijnders dacht al vroeg te scoren voor Jong AZ. Hij mocht vrij uithalen in het strafschopgebied en mikte de bal laag in de rechterhoek. Een Tukkers been voorkwam het doelpunt.

Buitenspel

Het duurde ruim 27 minuten voordat de Tukkers zich in aanvallend opzicht lieten zien. Jari Oosterwijk kwam voor het doel van Joey Roggeveen, die speelde in plaats van Rody de Boer. De doelman kwam goed uit en voorkwam zo het doelpunt. Een paar minuten later lag de bal er wel in bij Jong AZ, maar de vlag ging omhoog: buitenspel.

Ook in de tweede helft was het spel van FC Twente niet bepaald sprankelend te noemen. Toch ontplofte het stadion in de 68e minuut. Jong PSV kwam toen op voorsprong tegen concurrent Sparta Rotterdam en de Tukkers waren virtueel kampioen.

Tussen de spanning door maakte de zoon van Ruud Gullit, Maxim, zijn debuut.

Een kwartier voor tijd kregen beide ploegen een grote kans. Rafik Zekhnini was dicht bij een doelpunt maar schoot op Roggeveen die was blijven staan. Reijnders maakte aan de andere kant bijna de 0-1. Daar bleef het bij. Sparta verloor met 2-0 van Jong PSV, waardoor de Tukkers feest mochten vieren.

Jong AZ staat nog steeds achttiende met 21 punten.

Opstelling FC Twente: Drommel; Smith, Tassano, Bijen, Da Silva; Vuckic (Boere/72), Brama, González; Fernández, Oosterwijk, Zekhnini (Hamdaoui/77)

Opstelling Jong AZ: Roggeveen; Church, Bergsma, Bakker, Kramer (Gullit/71); Jacobs (Taabouni/62), Helmer, Goudmijn; Mihálik, Duin, Reijnders