Mountainbikeclub in as na brandstichting: "Alles is weg!"

ENKHUIZEN - Het paasweekend heeft een gitzwarte rand voor mountainbikeclub West Frisia nadat er brand werd gesticht in de opslagcontainer van de club. De vlammen hebben alle materialen verwoest en dus zijn de leden bedroefd en boos dat hen dit is aangedaan.

"Het ligt hier erg afgelegen dus het is een ideale plek voor hangjongeren om rommel te maken", vertelt parcoursbeheerder Arie Haakman als hij het clubterrein opstapt.

De opslagcontainer is volledig uitgebrand en dus heeft de vereniging nu een groot probleem, want al het materiaal stond daarin. "Kruiwagens, een beugelzaag, een zeis, twee schepschoppen, een steekschop, een hark en ook die werkbank is helemaal verbrand", somt hij op. "Het is allemaal weg."

De vermoedelijke daders zijn hangjongeren, denkt Arie. De jongeren zouden regelmatig in het bos te vinden zijn. Ditmaal lijkt een uit de hand gelopen barbecue de aanloop geweest naar de brandstichting. "Er wordt trouwens van alles gesloopt hier", aldus een geërgerde Arie. "Bovenop slopen ze bomen en daar ligt allemaal wietafval."

"We stoppen niet"

Hoe het nu verder moet weet hij niet, maar hij hoopt dat er hulp komt voor de vereniging. Al met al schat hij de schade op een hoog bedrag in. "Deze container moet weg en er moet een nieuwe komen te staan dus zes à zevenduizend euro ben je wel kwijt", verzucht hij. "Maar stoppen doen we niet, we gaan door!"