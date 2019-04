Man krijgt pan hete soep over zich heen door voorbijrazende speedboot

ENKHUIZEN - Een opvarende van een schip is gistermiddag zwaargewond geraakt door een voorbijrazende speedboot. De pan soep die bij de man in de boot stond, viel door de golfbeweging om en de inhoud kwam over zijn benen.

Het ongeluk gebeurde op een paar kilometer van Enkhuizen. De man en zijn mede-opvarende begonnen direct met het koelen van de wonden en sloegen alarm bij de Kustwacht.

Ziekenhuis

Met hulp van de KNRM Enkhuizen is het slachtoffer aan land gebracht, waar hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.