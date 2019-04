HILVERSUM - Een boswachter heeft gisterochtend een onaangename verrassing aangetroffen langs de Melkmeent in Hilversum: aan de kant van de weg en in de sloot lagen zo'n zestig vuilniszakken met 'drugsafval'.

In de zakken zat aarde dat gebruikt werd voor de hennepteelt.

De politie tast nog in het duister over de herkomst van het afval en is een onderzoek gestart.