Duo maakt dollemansrit bij Castricum: agenten lossen waarschuwingsschoten

CASTRICUM - Twee inzittenden van een gestolen auto hebben afgelopen nacht koste wat het kost geprobeerd om uit handen te blijven van de politie. Na het lossen van waarschuwingsschoten hebben agenten één van de twee opgepakt: een 48-jarige man uit Amsterdam.

Rond 00.45 uur werd de auto gespot op het Hazelaantje in Limmen. Omdat er 'verdachte omstandigheden' waren, besloot de politie een stopteken te geven, maar die werd genegeerd.

Politieauto rammen

De bestuurder ging ervandoor in de richting van Castricum en de politie zette de achtervolging in. De vluchtende automobilist haalde gevaarlijke capriolen uit om maar uit handen te blijven van de agenten: zo stopte hij twee keer, om vervolgens hard achteruit tegen de dienstauto te rijden.

Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand op de Parallelweg langs de Rijksweg A9 in Uitgeest. De twee inzittenden renden over de A9 in de richting van de Molenwerf, waarna agenten waarschuwingsschoten losten. Uiteindelijk kon de 48-jarige Amsterdammer met hulp van een politiehond worden aangehouden. Hij zit vast op het bureau in Alkmaar.

Gestolen auto

De tweede verdachte wist wel te ontsnappen en is nog altijd op vrije voeten. De auto waarin het duo zat, bleek gestolen te zijn.