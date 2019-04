Laatste kans om gevaarlijke verkeerssituaties op de kaart te zetten

NOORD-HOLLAND - Het Meldpunt Onveilig Verkeer, een interactieve kaart waarop iedereen onveilige verkeerssituaties kan aangeven, staat nog één dag online. In een krappe twee weken zijn bijna 1.600 risicovolle plekken in de provincie op de kaart gezet.

Ook je mening geven of stemmen op de reactie van een ander? Doe 't in de kaart hieronder! Denk aan straten met te hard rijdende auto's, onoverzichtelijke kruispunten of onveilige oversteekplaatsen.

Uitleg

Zoek de betreffende locatie in de balk of zoek op de kaart en plaats een vlag door op 'voeg punt toe' te klikken. Geef een duidelijke toelichting. Hoe uitgebreider, hoe beter. Ben je het eens met de melding van iemand anders? Dan kun je daarop stemmen.

Alleen vandaag is het meldpunt nog open. Op 3 mei maken we bekend wat volgens jullie de gevaarlijkste verkeerspunten in de regio zijn. Met deze informatie gaan we aan de slag en deze locaties worden voorgelegd aan de betreffende wethouders.

Dus welke verkeerssituatie vind jij gevaarlijk? In onderstaande kaart kan je het aangeven!