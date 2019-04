Brommobiel crasht tegen geparkeerde auto in Driemond: twee gewonden

DRIEMOND - Een brommobiel is afgelopen nacht rond 1.15 uur gecrasht in de Burgemeester Bletzstraat in Driemond. Twee inzittenden zijn gewond geraakt. Een derde persoon is aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De bestuurster, vermoedelijk een 18-jarige vrouw uit Diemen, reed met haar zogeheten Birò tegen een geparkeerde auto, waarna het kleine autootje kantelde. Zij en de passagier zouden met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Een derde betrokkene is aangehouden. Wie dat is en wat de reden is, kon de politie nog niet zeggen. "We zijn nog bezig met het onderzoek en brengen alles nu in kaart", aldus een woordvoerder.

Lees ook: VVN: 'Laat jongeren cursus volgen voor besturen brommobiel'

De schade aan beide voertuigen is groot. Zowel de geparkeerde auto als de brommobiel kunnen niet meer rijden.