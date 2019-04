Gedenksteen van 'Benny' gevonden op strand Callantsoog

CALLANTSOOG - Op het strand in Callantsoog is vanochtend een gedenksteen gevonden met daarop de naam 'Benny'. De politie heeft een foto gedeeld en wil graag weten aan wie deze gedenksteen toebehoort.

De gedenksteen, met daarop de naam Benny en de (vermoedelijke) geboorte- en sterfdata 3.7.08 - 2.1.19, is vanochtend gevonden door een strandtenthouder.

Het is niet duidelijk of het om een gedenksteen voor een mens of, zoals een aantal mensen op Facebook opperen, voor een huisdier gaat.

"Weet u waar deze gedenksteen vandaan komt, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen", schrijft de politie Schagen op Facebook.