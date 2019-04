Brandstichting bij wielervereniging West-Frisia: minimaal tweeduizend euro schade

ENKHUIZEN - Bij wielervereniging West Frisia in Enkhuizen hebben vandalen dit weekend brand gesticht in een container, waardoor er voor zeker 2.000 euro aan schade is.

Dat meldt onze mediapartner WEEFF.

Al het gereedschap van de onderhoudsploeg is hierbij verloren gegaan: routepaaltjes, kruiwagens, afzetmateriaal en gereedschappen. Alles is weg, waardoor de club en vrijwilligers zwaar gedupeerd zijn.

De brand was in de nacht van vrijdag op zaterdag. De opslagcontainer bij parcours de Bult was opengebroken en de spullen die in de opslagruimte stonden waren in brand gestoken.

Het exacte bedrag van de schade is door de ravage nog moeilijk in te schatten, maar loopt snel op boven de 2.000 euro.