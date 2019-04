Formule 1 naar Zandvoort? "Als het voor de amateurs maar betaalbaar blijft"

ZANDVOORT - Voor veel mensen is het met Pasen traditie om paaseieren te zoeken, maar raceliefhebbers zijn vandaag bij de Paasraces in Zandvoort. De amateurracers vragen zich af of de Formule 1 nou wel of niet naar de badplaats komt, en of het dan voor hen nog te betalen is.

Hobbycoureur Richard van Oordt heeft niet zoveel behoefte aan het gerace van de Formule 1 op het circuit. "Ik zie dat niet zo zitten. Misschien wordt het wel helemaal niet duurder voor ons, maar ik vermoed dat het niet anders kan."

Vandaag rijdt hij net als veel andere deelnemers mee met de Paasraces, en de amateurklasse van de autosport is hem dierbaar. "Ik hoop dat het kan blijven bestaan, het is nu al een heel dure hobby, het hoeft van mij niet nog duurder."

'Ietsjes duurder'

Als de Formule 1 naar Zandvoort zou komen, moet de baan aangepast worden en zal hij vaker worden gebruikt voor de topklasse van de autosport, vrezen de amateurs. En bovendien: wie gaat al die aanpassingen betalen? "Ik denk niet dat we ons zo'n zorgen moeten maken," zegt Huub Vermeulen. Hij organiseert met het Dutch National Racing Team (DNRT) de Paasraces. "Ik denk dat een groot gedeelte van de aanpassingen betaald gaat worden door de Formule 1 zelf. Misschien dat het voor ons ietsje duurder wordt, maar dan krijgen we er wel een veel mooiere baan voor terug. Dat zie ik wel zitten."

Voorlopig is het nog de vraag of de topklasse überhaupt naar Zandvoort gaat komen. Vermeulen: "Ik denk dat het wel gaat lukken, er zijn een paar goede mensen aan het werk die er flink achteraan zitten. Het zou voor ons allemaal geweldig zijn."

Vandaag werd in ieder geval vol gas geraced op het circuit, want ook in de 'hobbyklase' gaan de deelnemers gewoon volle bak voor de winst. Coureur Van Oordt: "Eens kijken of een beker mee naar huis kan, dat zou moeten lukken!"