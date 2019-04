Vis is bijvangst op de Noordpier: "Samen genieten van uniek evenement"

VELSEN-NOORD - Honderd vissers uit Nederland, België en Duitsland gooiden vanmiddag tijdens de vierde editie van het Gullen Meppers Gilde op de Noordpier hun hengels uit. Toch is de vis vandaag volgens initiatiefnemer Glenn Soekhoe slechts bijvangst. "We willen vooral mensen bij elkaar brengen en genieten."

Rond 13.00 uur klinkt een oorverdovende knal over Velsen en omgeving. Het startschot is gegeven door wethouder Bram Diepstraten, zelf ook fervent visser. Naast hem staat initiatiefnemer Soekhoe, die na maandenlange voorbereiding de wedstrijd in goede banen moet leiden. "Waar ik het meest van kan genieten?", lacht Soekhoe tegenover NH Nieuws. "De mensen, en ook wel van de complimenten voor de organisatie."

Vismaatje

Vissers van jong tot oud zetten in op de vangst van gul, ook bekend als de kabeljauw. En een rondgang langs de vissersmannen en vrouwen wijst uit dat het met de vangst vandaag ook wel goed zit. "Mijn dag is al geslaagd", zegt een mindervalide vissersvrouw die wordt bijgestaan door een vismaatje. "Binnen een minuut was het raak, dus ik heb eten vanavond."

Een ander geniet vooral van de contacten. "Mijn paasbrunch heb ik hier; langs de waterkant", glundert hij. "Je komt alleen, maar hebt toch een leuke dag. Je leert mensen kennen en maakt vrienden. Wat wil je nog meer?"

Grootste

De wedstrijd die met steun van Gemeente Velsen, Rijkswaterstaat en NederlandSchoon is georganiseerd duurt nog tot en met 20.00 uur zondagavond, waarna de prijzen worden verdeeld. De winnaar levert de grootste gul, die minimaal 35 centimeter lang moet zijn. In totaal zijn er tien prijzen te verdelen.