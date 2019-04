Verkeer kan weer over Haarlemse Waarderbrug na storing

HAARLEM - Hij is nog maar net weer geopend, maar de Waarderbrug in Haarlem-Noord kampt nu alweer met een storing.

Via Twitter laat de gemeente Haarlem weten dat verkeer niet over de brug kan rijden.

De Waarderbrug werd op 18 april weer in gebruik genomen nadat er in december een onderdeel van de brug was stuk gegaan.

Hoe lang de storing duurt, is niet bekend.

Update 14.38 uur: de brug is weer open!