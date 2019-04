Vermiste zwemmer in Den Helder veilig op het droge na grote zoekactie

DEN HELDER - In Den Helder is na een grote zoekactie in het water een vermiste zwemmer gevonden.

Dat laat de politie weten. Eerder op de dag werd er bij een strandpaal door een voorbijganger een hoopje kleren gevonden, maar er was niemand in het water te zien. Daarom besloten reddingsboten op zoek te gaan naar de zwemmer.

Onder andere met boten en helikopters werd er gezocht naar de zwemmer. De politie kon na enige tijd melden dat hij of zij "veilig en wel aan de kant stond".