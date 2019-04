Geboortegeluk in Heemskerk: beroemde zwanen krijgen pulletjes

HEEMSKERK - Het beroemde Heemskerkse zwanenduo Jut en Jul beleeft een fijne Pasen: de twee zijn ouders geworden van een boel pulletjes.

"We wonen in een flat hierachter en toen ik naar beneden kwam, zei men: 'er zijn jonkies geboren'. Toen ben ik gelijk gaan kijken", vertelt een vrouw die pas net in Heemskerk woont. "Vreselijk leuk."

Haar man was door hun nieuwe buren al bijgepraat over het beroemde zwanenduo. "Vorig jaar hadden ze ook al acht jonkies. Nu hoorden we dat we echt even moesten komen kijken. Heel sociaal."

De gemeente heeft alvast een stalen hek om de kersverse ouders en hun nest gezet. "Ook zodat kinderen niet te dichtbij komen."