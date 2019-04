In Vogelvlucht: een kijkje in het lintdorp Barsingerhorn

BARSINGERHORN - Het lintdorp Barsingerhorn in de Noordkop vormde vroeger samen met buurdorp Haringhuizen een heuse stad. In deze In Vogelvlucht neemt NH Nieuws een kijkje in het gebied.

Opvallend in dat de twee dorpen samen nog geen 1.000 inwoners tellen, maar het toch een stad was.

De voormalige rechtbank van de stad werd later het raadhuis. De toren met zijn lantaarn is een echte eyecatcher. Ook het wachthuisje van de vroegere tramweg tussen Wieringen en Schagen staat nog fier overeind.