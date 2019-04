Terugkijken: NH Events bij het Oldtimerfestival en Rugbytoernooi Hilversum

VENHUIZEN - Op deze zonovergoten Eerste Paasdag zorgt NH Events voor twee fijne uitzendingen, zodat je vanuit je tuinstoel toch wat meekrijgt van een rugbytoernooi en een oldtimerfestival in Venhuizen.

Dat is allemaal live te volgen vanaf de Facebookpagina van NH Events.

We beginnen de dag bij het internationale rugbytoernooi in Hilversum. Bijna 90 teams van kinderen van 8 tot 17 jaar oud strijden tegen elkaar op de 20e editie. Dat is vanaf 10.30 uur te volgen:

Daarna zijn we vanaf 14.30 uur live bij het Oldtimerfestival in Venhuizen. Elk jaar met Pasen wordt er een ander thema rondom oldtimers gehouden. Dit jaar? Make Amerika Great Again!