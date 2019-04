Paal doorboort autoruit na crash op A27, bestuurder stapt ongeschonden uit

HILVERSUM - Een automobilist heeft vanmorgen ontzettend veel geluk gehad op de A27. Nadat zijn auto van de weg raakte, doorboorde een houten paal de voorruit. De paal kwam gelukkig terecht op de passagiersstoel, waardoor de bestuurder ongeschonden uit kon stappen.

Dat gebeurde vanmorgen vroeg ter hoogte van Hilversum. Volgens een getuige raakte de auto met hoge snelheid van de snelweg, waarna hij nog 100 meter door de berm schoot en toen een wildhek raakte.

De automobilist is in de ambulance nagekeken en bleek wonder boven wonder met de schrik te zijn vrijgekomen. De auto wordt geborgen.