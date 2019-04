Politie stopt illegale straatrace 'met mensen uit groot deel van het land' in Zaandam

ZAANSTAD - De politie heeft vannacht een illegale straatrace op de Hoofdtocht in Zaandam weten te stoppen. Er waren mensen vanuit een groot deel van het land op de race afgekomen, laat de Landelijke Eenheid weten.

Op het industriegebied waar de race gehouden werd, stonden volgens de Eenheid "veel snelle voertuigen verspreid over een klein deel van het terrein". Daarop hebben zij samen met de politie het gebied afgezet.

Meerdere mensen hebben een proces-verbaal of bekeuring ontvangen. Een 20-jarige bestuurder uit Almere bleek vermoedelijk te rijden onder invloed van verdovende middelen. Hij is aangehouden, waarna er bloed van hem is afgenomen om te onderzoeken of hij daadwerkelijk drugs in zijn lichaam had.

Auto in water

In januari werd er in hetzelfde gebied een straatrace gehouden. Toen belandde er een auto in het water.