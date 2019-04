Tweede handgranaat in 24 uur gevonden bij coffeeshop in Amsterdam

AMSTERDAM - Voor de tweede keer in 24 uur is een handgranaat gevonden vlakbij een coffeeshop aan de Spuistraat in Amsterdam. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de granaat onschadelijk gemaakt.

Het gaat om coffeeshop New Times. Gisterochtend werd de handgranaat vroeg in de ochtend gevonden, vlakbij een parkeergarage. Volgens buurtbewoners was de granaat bedoeld voor de coffeeshop, vertelden ze aan AT5.

Afgelopen nacht was het weer raak. Deze granaat werd om 3.30 uur 's nachts op de stoep voor de coffeeshop gevonden. De Spuistraat is enige tijd afgezet geweest, net als de stegen die op de straat uitkomen. Rond 6.00 uur werd de omgeving weer vrijgegeven.

De politie onderzoekt nog of beide granaten daadwerkelijk voor de coffeeshop bedoeld waren, laat een woordvoerder weten.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een granaat in de straat is gevonden. Op 5 april ontplofte er eentje voor de ingang van club Mad Fox. De club, die gevestigd is onder Hotel W Amsterdam, werd daardoor op last van burgemeester Halsema gesloten.