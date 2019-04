Woning overvallen in Heemskerk; twee verdachten op de vlucht

HEEMSKERK - Een woning aan de Jan van Polanenlaan in Heemskerk is vanavond overvallen. De politie is nog op zoek naar twee verdachten. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De politie heeft via Burgernet opgeroepen naar twee mannen in de leeftijd van achttien tot 23 jaar met een getinte huidskleur, zwarte kleding en handschoenen.

Het is nog niet bekend of er iets uit de woning is meegenomen.