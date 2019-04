Wederom steekpartij in Hoofddorp

HOOFDDORP - Een persoon is vanavond neergestoken op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. Het is de zoveelste steekpartij in de stad.

Via Burgernet werd opgeroepen uit te kijken naar een donkere man met rastahaar, zwarte kleding en een 'opoe-fiets'.

Het is de zoveelste steekpartij in een korte tijd. Donderdagavond werd een zeventienjarige jongen in zijn hoofd gestoken in de wijk Floriande. Vorige week werden er vier jongens tijdens een ruzie neergestoken in de Hoofddorpse wijk Pax. Begin april was het raak in buurdorp Nieuw-Vennep.