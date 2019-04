AALSMEER - Wat een mooie afsluiting van de warme dag moest worden, eindigde aan de Boomgaard in Aalsmeer in lichte paniek. Daar is tijdens een barbecue in een achtertuin de slang van een gasfles losgeschoten, wat een kleine brand veroorzaakt heeft. De bewoner van het huis heeft de brand zelf geblust.

De persoon die de brand heeft geblust, heeft waarschijnlijk ook rook ingeademd. De ambulance kijkt het slachtoffer na.