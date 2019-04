Motorrijder gewond na ongeluk met gloednieuwe motor in Duivendrecht

DUIVENDRECHT - Een man is met zijn splinternieuwe motor in botsing gekomen met een auto op de Holterbergweg in Duivendrecht. Hierbij is de motorrijder gewond geraakt.

De betaling was nog maar net rond en de motor stond pas net één uur op de naam van de motorrijder toen het voertuig total loss werd verklaard.

Hoe het ongeluk tussen de motorrijder en de automobilist heeft kunnen gebeuren wordt nu uitgezocht door de politie. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De man is met flinke verwondingen naar het AMC gebracht.