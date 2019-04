Zaaien voor meer bijen in de IJmond: "Ze hebben het zwaar"

UITGEEST - De bijen hebben het zwaar. Buiten is er weinig nectar te vinden en ze hebben veel last van pesticide, afkomstig uit de landbouw. Daarom steken Claudia Duineveld en Marije Twisk de handen uit de mouwen. Zij komen met 'We Are The Pollinators', een zakje zaden voor bij-bevorderende-bloemen. "Een voedselbank voor bijen!"

In het zakje zaden zitten onder andere zaden voor boekweit, goudbloemen, venkel, komkommerkruid en witte mosterd, vertelt Marije Twisk. "Het zijn prachtige planten om in het wild te zien", legt ze uit. "Ze hebben mooie kleuren en ze geven het hele jaar door voedsel."

De zaden zijn biologisch, en daarom goed voor de bij. Bestrijdingsmiddelen hebben namelijk geen positief effect op het bijengedrag, weet Twisk.

Na twee maanden moet alles volop in bloei staan en het voedsel gereed zijn. "Dan gaat het restaurant open!", grapt Duineveld.