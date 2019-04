90 boten doen mee aan de Zaanse sloeproeirace: "Gaan ons persoonlijk record verbreken!"

ZAANDAM - Ruim 90 boten deden vandaag mee aan de Zaanse sloeproeirace. Het is de zestiende keer dat het evenement gehouden werd. De deelnemers legden een parcours af van bijna 17 kilometer langs de Zaanoevers.

Bij de Koekfabriek in Zaandam maakten de vrouwen zich klaar om van start te gaan. "We gaan ons persoonlijk record verbreken. Dat is de doelstelling", legde Arienne van de Moosdames uit Amsterdam voor de race uit. Het team had een speciaal kistje aan boord. "Het heet het vioolkoffertje. Er zit een flesje wijn in met allemaal glaasjes voor bij de finish. Daar kijken de slagvrouwen naar als ze het tijdens de wedstrijd zwaar hebben", vertelt een teamgenoot.

Ronde door de Zaanstreek

Ook Esmeralda van de Interballast was klaar voor de strijd. "Teamleden zijn allemaal echt topfit. En goede voorbereiding, goed eten en gedronken. Dus komt helemaal goed."

De roeiers maakten een ronde door de Zaanstreek. Vanuit Zaandam roeiden ze naar Wormer. Daar keerden ze om en via de Zaanbocht en de Zaanse Schans kwamen de deelnemers terug bij de Koekfbariek in Zaandam. De totale route is 16,8 kilometer. De dames startten om 11.00 uur en de heren om 14.00 uur.

Toeschouwers

De sloeproeirace trok een hoop toeschouwers. "Wij komen kijken naar een schoondochter, een dochter in een andere boot en een zoon in weer een andere boot. Dus we hebben drie ijzers in het vuur", vertelt een stel. Een andere mevrouw kwam haar teamgenoten aanmoedigen. "Het is een geweldige krachtinspanning over een korte tijd. Je moet als team, je moet gelijk. Het water is altijd verschillend en de omstandigheden ook."

Warm weer

Volgens organisator Josee Husslage was het warme weer voor de toeschouwers fijn, maar voor de roeiers iets minder. "Voor de roeiers is het echt een nadeel. Het is denk ik te warm voor ze, dus ze moeten heel goed drinken en goed smeren. We hadden ook een speciale smeerservice ingericht vandaag voor de roeiers."