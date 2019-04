Vuilniswagenchauffeur schoot na ongeluk A9 direct te hulp: "Dit hoor je te doen"

HEERHUGOWAARD - Vuilniswagenchauffeur Dirk van Mourik twijfelde eerder vanmiddag geen moment toen hij een gekantelde caravan op de A9 richting Alkmaar zag. De betrokkenen van het ongeluk stonden op de snelweg op hulp te wachten. Om een drama te voorkomen, blokkeerde hij de twee linkerbanen van de snelweg.

"Ik dacht: of nu naar huis of die mensen even helpen. Toen ben ik de linkerbaan op gedoken", zegt de 34-jarige chauffeur tegen NH Nieuws.

Het ongeluk zelf had hij niet zien gebeuren, maar de chaos die daarna op de snelweg ontstond wel. "Al het verkeer haalde allemaal capriolen uit om er voorbij te gaan. Iedereen was aan het proppen om naar de rechterbaan te gaan, dat brengt gevaarlijke situaties met zich mee. Dan maar de vuilniswagen er schuin voor."

De betrokkenen van het ongeluk waren volgens de chauffeur een man en een vrouw die onderweg waren naar hun vakantiebestemming. Ze raakten niet gewond, maar waren wel erg geschrokken. "Ze waren me erg dankbaar dat ik met hen heb staan wachten tot de hulpdiensten er waren. Daar doe je het toch voor."

Held

Na vijf minuten was de politie aanwezig waarna Dirk weer verder kon rijden. Zijn daad is niet onopgemerkt gebleven. Op sociale media stromen de positieve reacties over de actie binnen. "Je wordt meteen een held genoemd, maar zoveel credits verdien ik niet. Als chauffeur hoor je dit gewoon te doen als de mogelijkheid zich voordoet en je jezelf niet in gevaar brengt. Kleine moeite lijkt mij."