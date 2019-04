Keukenhof waarschuwt na enorme drukte: "We zijn vol, kom niet meer"

LISSERBROEK - De Keukenhof is vol, zo heeft het bloemenpark in Lisse (Zuid-Holland) vanmiddag laten weten. Op het parkeerterrein kan er geen auto meer bij en de aanvoerwegen zijn dichtgeslibt.

Door de drukte, net over de provinciegrens, staat er ook veel verkeer in het zuiden van Haarlem en in Nieuw-Vennep vast.

Verkeer dat nu nog via de N207 en de N208 naar de Keukenhof komt, wordt weggeleid.