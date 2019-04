Gewapende man overvalt bakker in Castricum

CASTRICUM - Een bakker aan de Burgemeester Lommenstraat in Castricum is vanmiddag overvallen. De dader dreigde daarbij met een wapen en is gevlucht.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie gaat uit van één dader. Hij vluchtte op een scooter. Het is niet bekend of er wat is buitgemaakt.

De politie is op zoek naar een slanke man tussen de 30 en 40 jaar. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en droeg een grijze spijkerbroek, leren jasje en een helm.

Mensen met tips wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.