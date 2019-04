Sezina (15) uit Hoorn bereikt finale van The Voice Kids

HOORN - De 15-jarige Sezina uit Hoorn heeft gisteravond de finale van The Voice Kids bereikt. Dat betekent dat ze volgende week samen met drie anderen om de winst mag gaan strijden.

Sezina wordt in het programma gecoacht door de Alkmaarse Marco Borsato. Gisteren wist ze haar finaleplek veilig te stellen met een cover van het nummer What About Us van Pink.

NH Nieuws maakte in 2017 al een reportage over Sezina, waarin ze vertelt van een volle Ziggo Dome te dromen: