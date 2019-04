'Heel normale temperaturen' verwacht op Koningsdag: 14 graden en mogelijk een bui

NOORD-HOLLAND - Zo warm als het dit weekend is, wordt het niet op Koningsdag, maar volgens Weeronline krijgen we volgende week met 14 graden in het noordwesten van het land tot 17 graden in het oosten wel "hele normale temperaturen".

Op de verjaardag van koning Willem-Alexander wisselen zon en stapelwolken elkaar af, maar is het wel verstandig om rekening te houden met een bui.

De temperaturen daarbij zijn normaal, maar liggen wel hoger dan die in voorgaande jaren. In 2016 en 2017 was het met 10,7 en 10,9 graden een stuk minder aangenaam en was het zelfs kouder dan tijdens kerst.

15 graden

Normaal is het op Koningsdag een graad of 15. De koudste editie ooit was in 1970: toen werd het maximaal 8,6 graden. De warmste editie was in 1993, toen het kwik in De Bilt 26,9 graden bereikte.