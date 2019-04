"Stel tuig" vernielt kabouterdorp in park Santpoort

SANTPOORT-ZUID - Vandalen hebben gisteravond het door Santpoorters geliefde kabouterdorp in het Burgemeester Rijkenspark vernield. Volgens een inwoner van de plaats zijn vermoedelijk een groep van zes tot acht mannen verantwoordelijk. "Te sneu voor woorden."

"Gisteravond rond 23.30 uur blokkeerden een groep van zes à acht opgeschoten gasten de kruising Olga von Götschlaan met Wijnoldy Daniëlslaan", meldt een Santpoortse op Facebook, die vermoedt dat die personen verantwoordelijk zijn voor het vertrappen van de kabouters.

De reacties onder het bericht zitten vol woede en verontwaardiging. "Stelletje tuig!", reageert iemand, terwijl een ander enkel verdriet uit: "Echt te sneu voor woorden." Ook wordt er medeleven geuit aan de kinderen die vaak een bezoek brengen aan het kabouterdorp. "Ookal vind jij het sneu, maar er zijn hele kleutergroepen die wekelijks bij de kabouters gaan kijken en er wél van genieten."

Twintig maanden geleden ook al raak

20 augustus 2017 was het dorp ook slachtoffer van vernieling. Toen werd het kabouterdorpje door gulle gevers weer aangevuld met nieuwe bewoners. Of de Santpoorters zich nu ook weer verenigingen om het kabouterdorp te 'herpopuleren' is nog niet bekend.