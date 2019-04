Koor voor dementerende ouderen treedt op in Haarlem: "Ik mag altijd meezingen"

HAARLEM - Na maanden van repeteren, mocht het Participatiekoor eindelijk los: zij mochten gisteren de Mattheus Passion zingen in de Mariakerk in Haarlem.

Het koor en het orkest bestaan uit dementerende mensen en professionele muzikanten. "Mijn geheugen gaat achteruit, maar ik ben ook al 80 geweest", zegt koorlid zuster Riet Nagelhout. "Ik kan niet zo mooi zingen als de muzikanten, maar als ik er ben, mag ik altijd meezingen", lacht ze.

Het initiatief is nu al zo'n succes, dat het volgend jaar opnieuw gedaan zal worden. "Alle koren hebben ook nu al aangegeven dat ze eigenlijk continu willen doorgaan. Niet alleen als projectkoor, maar als een vast koor", zegt bedenker Erik Zwiers. "We hebben al aanvragen uit Groningen, Almere en Ronde Venen, dus we gaan lekker doorgroeien."