Agenten vatten twee jonge inbrekers in de kraag in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft vannacht een 17-jarige jongen uit Heerhugowaard en een 16-jarige jongen uit Haarlem aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van twee auto-inbraken in Haarlem.

De eerste inbraak vond rond 3.00 uur plaats op de Kievitstraat. Toen agenten daar in de omgeving aan het zoeken waren naar verdachten, kregen ze een melding dat er twee jongens stonden te 'rommelen' bij een busje aan de Lijsterstraat.

Daar werd een van hen in de kraag gevat, de ander vluchtte. Na een zoekactie met politiehonden werd ook de tweede jongen aangehouden in de Lingestraat waar hij zich had verstopt.