Omstreden 'sekskunstwerk' Domestikator komt mogelijk naar IJmuiden

IJMUIDEN - Bezoekers van IJmuiden kunnen binnenkort mogelijk een viertal nieuwe kunstwerken bewonderen. Een van de werken zal mogelijk niet door iedereen worden gewaardeerd: het omstreden kunstwerk 'Domestikator' komt ook naar de kustplaats.

De 'Domestikator' van de Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout is een gebouw dat lijkt op een stel dat het 'op zijn hondjes' doet. Het werk werd in 2017 neergezet bij het kunstcentrum Centre Pompidou in Parijs, nadat het door het Louvre werd geweerd vanwege zijn 'seksueel getinte' vorm.

Vergunning

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV heeft een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van vier kunstwerken. Naast de Domestikator komen ook de bijbehorende Refter, de duurzame Tribal Toilet Tower en de Bikinibar naar IJmuiden aan Zee. Als de vergunningen worden goedgekeurd, blijven ze staan tot 2024.

De projectontwikkelaar werkt aan het gebied rondom het Marina Seaport IJmuiden. In het gebied komen onder meer woningen, horeca en winkels.

Bekijk hier beelden van de Domestikator: