AMSTERDAM - Bij een schietpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp is vannacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

Volgens getuigen stapte de gewonde man op de Ceintuurbaan uit een busje en zei hij te zijn beschoten. Waar de man is beschoten is niet duidelijk.

De Ceintuurbaan is door het incident tijdelijk afgezet geweest.