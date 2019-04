Container in brand in haven Wieringerwerf

WIERINGERWERF - In een container bij de haven in Wieringerwerf is vanavond brand ontstaan. De brandweer heeft het vuur inmiddels weer gedoofd.

De vlammen sloegen rond 21.15 uur uit de container, waar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord alleen afval in zat.

Door het vuur raakte ook een hoogspanningskastje aan de buitenkant beschadigd. Naar de oorzaak van de brand is het gissen, aldus de woordvoerder.