Kapotte Prinsenbrug in Haarlem zorgt voor verbroedering onder weggebruikers

HAARLEM - De slagbomen gingen dicht, maar de Prinsenbrug in Haarlem ging niet omhoog. En dat midden tijdens de avondspits.

Auto's moesten omkeren, maar voetgangers en fietsers besloten na lang aarzelen om toch maar de brug over te steken.

Daarvoor moesten ze wel de slagbomen ontwijken. Dat zorgde gelijk voor verbroedering onder de weggebruikers, want motorrijders en fietsers hielden voor elkaar de slagboom omhoog, zodat ze er onderdoor konden rijden.

Eén mevrouw peinst er niet over om de brug over te steken. "Ik heb een paar keer gehoord over een ongeluk, ik wil liever heel blijven." Maar uiteindelijk besluit ook zij om toch haar leven te riskeren en met haar fiets onder de spoorboom te kruipen om vervolgens heelhuids de overkant te halen.