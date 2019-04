Verse melk van de koe naar de tap voor een euro

HIPPOLYTUSHOEF - Loeiverse melk, zo van de koe naar de tap. Het kan bij boerin Ilse Boersen. Op haar boerderij in Hippolytushoef staat een heuse verse-melkmachine. Voor een schamele euro krijg je al een liter wit goud.

Het melk komt rechtstreek van de koeien op de boerderij. Ilse heeft een passie voor het maken van ijs, dat doet zij dus ook van het verse melk. Het is een echt familiebedrijfje aan het worden; in het stalletje kun je namelijk ook yoghurt kopen gemaakt door de moeder van Ilse. Melk uit een pak vindt Ilse zelf smaken naar water. En het melk uit haar apparaat is voller en romiger.

Terug naar de boerderij

Ilse begon na een studie Rechten aan een baan op de Amsterdamse Zuidas. Al gauw merkte zij dat dit niet haar ding was. Ze wilde terug naar haar oude, vertrouwde omgeving; de boerderij! Ilse: "Ik voel me hier beter, veel gelukkiger!"