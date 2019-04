Afsluitdijk weer deels open na twee ongelukken tijdens avondspits

DEN OEVER - Na twee ongelukken op de Afsluitdijk is de weg in beide richtingen een tijd afgesloten geweest voor verkeer. Inmiddels zijn in beide richtingen twee rijstroken geopend, zodat het verkeer langzaam kan passeren.

Een vrachtwagen reed rond 18.00 uur in op een file op de A7, meldt de ANWB. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Verkeer richting Friesland werd daarom ook geadviseerd om de Afsluitdijk te mijden en om te rijden via Flevoland. Dit advies geldt nog steeds, omdat het inmiddels erg druk is door de filevorming als gevolg van de twee ongelukken.