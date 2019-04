Onderbroekenlol in Nieuwe Niedorp: tighty-whities planten op een bollenveld

NIEUWE NIEDORP - Je onderbroek vervuilen voor een gezond bodemleven. Het klinkt als een slechte grap, maar het is de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur menens. Deze week werd in Nieuwe Niedorp het startschot gegeven voor de eerste 'Soil Your Undies Challenge'.

Studenten van het Clusius College uit Hoorn reisden woensdag naar de rand van een bloeiend tulpenveld in Nieuwe Niedorp om, samen met tulpenkweker Tom Groot katoenen onderbroeken te begraven. Boer Tom groef zelf een wit katoenen rompertje in als knipoog naar zijn aanstaande vaderschap komende zomer.

Lees ook: Onderbroekenlol in Amsterdamse metro: No Pants Subway Ride



De onderbroeken worden na twee maanden weer opgegraven. Als de onderbroek dan vol gaten zit en ondraagbaar is, is er sprake van een actief en gezond bodemleven. Is de onderbroek na die tijd nog 'draagbaar', dan is de bodem niet in optimale conditie.

Lees ook: Alkmaarder verbergt 48 bolletjes heroïne en cocaïne in onderbroek

Honderden onderbroeken

De komende dagen worden honderden onderbroeken door bloembollenkwekers in heel Nederland ingegraven in de hoop dat er flink van de tighty-whities gesnoept wordt door wormen, bacteriën, schimmels en andere organismen die nodig zijn voor een bodem in balans.

Lees ook: Politieagent in onderbroek grijpt mogelijke autodief

Beste onderbroekengrond

Een vakjury met vertegenwoordigers van onder meer Wageningen Universiteit, KAVB en Clusius College beoordeelt in juni het opgegraven ondergoed en bepaalt welk bollenperceel de beste bodem van Nederland heeft.

Kijk hier hoe de onderbroeken in Nieuwe Niedorp de grond in gingen: