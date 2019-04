Jan de Witte stopt per direct bij 3JS: vervanger gevonden

VOLENDAM - Jan de Witte stopt per direct met de Volendamse band 3JS. Dat maken de muzikanten bekend via social media. Naast het vertrek van Jan kondigt de band meteen aan dat er een vervanger is gevonden: de 27-jarige Robin Kuller. Maar gelukkig heeft Robin een tweede naam die wel met een J begint, namelijk Johannes.

"Beste vrienden, we hebben vandaag heel belangrijk nieuws te melden. We hebben goed nieuws en slecht nieuws", zegt Jan Dulles in de video. Het slechte nieuws is dat Jan de Witte (in het midden op de foto) de band gaat verlaten.

"Ik heb de afgelopen jaren een hoop geleerd en ben enorm gegroeid als muzikant, mede door Jan en Jaap. Ik heb ook een hoop geleerd over mezelf", zegt Jan de Witte. De gitarist laat weten de afgelopen twee jaar al zijn vrije tijd te hebben gestoken in een soloproject. "Ik geloof in mijn project en in mijn muziek en ik wil het een eerlijke kans geven en dat kan alleen als ik er 100 procent voor ga."

Laatste optredens

Het nieuwe bandlid Robin heeft er heel veel zin in en zegt de komende tijd hard zijn best te doen om Jan de Witte te vervangen. De twee optredens in Bloemendaal zullen de laatste optredens met Jan de Witte zijn. Hij gaat daarna verder onder de naam Blanko.